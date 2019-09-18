PMCO
JADWAL PMCO Fall Split SEA League Day 2 Vivo 2019 Live YouTube Jam 15.00 WIB, Indonesia Vs Thailand
Hari kedua ini akan mempertemukan penghuni Grup B melawan Grup C di 4 map yang berbeda yaitu Erangel, Miramar, Vikendi dan Sanhok.
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JADWAL PMCO Fall Split SEA League Day 2 Vivo 2019 Live YouTube Jam 15.00 WIB, Indonesia Vs Thailand
JADWAL PMCO Fall Split SEA League Day 2 Vivo 2019 Live YouTube Jam 15.30 WIB, Indonesia VS Thailand
PUBG Mobile Open Club (PMCO) Fall Split SEA League memasuki hari kedua yang akan disiarkan secara langsung di YouTube, Rabu (18/9/2019) pukul 15.00 WIB.
Sesuai jadwal, hari kedua ini akan mempertemukan penghuni Grup B melawan Grup C di 4 map yang berbeda yaitu Erangel, Miramar, Vikendi dan Sanhok.
Berikut adalah jadwal mingguan yang akan dipertandingkan :
Rabu (18/9/2019) : Grup B vs Grup C
Kamis (19/9/2019) : Grup C vs Grup A
Jumat (20/9/2019) : Grup A vs Grup B
Sabtu (21/9/2019) : Grup B vs Grup C
Minggu (22/9/2019) : Grup C vs Grup A
Untuk menyaksikan turnamen ini, anda bisa mengakses tautan di bawah ini:
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Penulis: Rizky Zulham
Editor: Rizky Zulham
Sumber: Tribun Pontianak