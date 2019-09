VIDEO: Live ON Chelsea Vs Valencia | Link Live Streaming Valencia Vs Chelsea Uji Nyali Tammy Abraham

LIGA CHAMPIONS - Liga Champions 2019 pertemukan Chelsea vs Valencia, Rabu (18/9/2019) dini hari.

Link Live Streaming Chelsea vs Valencia via Vidio.com tersedia dalam artikel ini.

Laga perdana antara Chelsea vs Valencia akan tersaji di Stadion Stamford Bridge pada, Rabu (18/9/2019) pukul 02.00 WIB.

Pertandingan antara Chelsea melawan Valencia akan disiarkan secara Live via Vidio Premier Platinum dini hari mulai pukul 02.00 WIB.

Frank Lampard, pelatih Chelsea, akan mengandalkan skuat mudanya untuk bermain Liga Champions 2019 dan mengingatkan anak asuhnya agar lebih konsentrasi.

"Kondisinya berbeda, Hal utama yang saya pelajari sebagai pemain adalah konsentrasi dan level fokus Anda di setiap pertandingan harus benar-benar tepat." ujar Lampar dikutip dari situs resmi Chelsea.

Lampard juga menambahkan bahwa level Liga Champions berbeda dengan Liga Inggris, level bermain di kompetisi Eropa jauh lebih tinggi dan gaya permainan yang berbeda kadang-kadang bisa mengejutkan tim yang bertanding.