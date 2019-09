Bill Skarsgard Lelaki Tampan Perankan Badut Jahat di Film IT

Bill Skarsgard, Lelaki Tampan Perankan Badut Jahat di Film IT

PONTIANAK - Lelaki tampan yang bernama Bill Skarsgard kini sedang hangat menjadi perbincangan kaum hawa. Ia yang sukses membawakan film IT di tahun 2017 kini hadir sebagai Pennywise di film IT: Chapter Two.

Lahir dari keluarga yang menggeluti dunia seni, kakak Bill, Alexander Skarsgard dan sang Ayah, Stellan Skarsgard memang telah terlebih dahulu sukses di Hollywood.

Perlu diketahui, Bill nyatanya adalah seorang pria yang amat tampan di dunia nyata. Bernama lengkap Bill Istvan Günther Skarsgård, Bill lahir di Stockholm, Swedia pada 1990.

Namun Ia memerankan badut jahat dan mengerikan dalam film tersebut. Meski keluarga Bill tidak terlalu dikenal, ternyata kedua kakak Bill yang lainnya juga turut mengikuti jejak sang ayah terjun ke dunia akting.

Mulai baru dikenal setelah aktingnya di IT, nyatanya Bill telah terjun ke dunia akting sejak ia remaja.

Demi mendalami perannya Bill mengaku harus menyelesaikan novel IT karangan Stephen King yang rilis pada 1986 selama 10 hari. Memiliki 1,500 halaman, Bill harus berusaha dengan cepat membacanya, bila tidak dapat membaca ia turut mendengarkannya melalui audio-book.

Selain bermain sebagai Pennywise, beberapa waktu lalu Bill juga membuat debut di film superhero dan bermain di film Deadpool 2.

