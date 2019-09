Bingung Nonton Liga Champions, Ini Televisi yang Menayangkannya? Lengkap Jadwal Pekan Perdana

CHAMPIONS - Kamu tidak perlu bingung untuk menyaksikan Liga Champions Musim 2019/2020.

Pertandingan Liga Champions dapat anda saksikan melalui saluran televisi sedunia yang telah berpatner dengan EUFA.

Pertandingan Liga Champions sendiri pada fase grup dijadwalkan akan dimulai pada Selasa, Rabu dan Kamis (17-19/9/2019).

Ada beberapa tim yang akan jadi pembuka pada Selasa malam yaitu Inter Milan vs Slavia Praha, Lyon vs Zenit, Selasa (17/9/2019) pukul 23.55 WIB.

Pada Rabu dini hari, Napoli vs Liverpool dan Ajax vs Lille, Benfica vs Leipzig dan Dortmund vs Barcelona pukul 02.00 WIB.