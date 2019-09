SEDANG BERLANGSUNG, LIVE Streaming & Live Score Spal Vs Lazio & Parma Vs Cagliari, Live Liga Italia

LIGA ITALIA - Sedang berlangsung tiga pertandingan secara bersamaan dalam lanjutan Liga Italia 2019/2020 Pekan 3.

Ketiganya yakni Spal, Brescia Vs Bologna, Parma Vs Cagliari dan Spal Vs Lazio yang dimulai pukul 20.00 WIB, Minggu (15/09/2019).

Saksikan laga ini melalui live streaming Liga Italia atau pantau hasil melalui live score.

Link Live Streaming dan Live Score Liga Italia bisa di lihat di bagian akhir artikel ini.

Laga sebelumnya, Juventus kini mau tidak mau harus rela posisi puncaknya dikudeta oleh Inter Milan pada pekan ketiga lanjutan Liga Italia Serie A 2019/2020, Sabtu (14/09/2019).

Hasil ini tidak lepas dari hasil imbang, I Bianconeri - julukan Juventus yang ditahan imbang Fiorentina dengan skor 0-0 di Stadion Artemio Franchi.

Saat laga berlangsung, Cristiano Ronaldo mendapat sebuah kesempatan melalui tendangan bebas pada menit 11'.

Namun sayang sekali, tendangan megabintang asal Portugal hanya mengenai tembok yang dibuat Fiorentina.

Menguasai jalannya laga, Juventus mencoba membangun serangan dari bawah melalui kiper mereka, Szczesny.