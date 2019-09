Irish Bella Istri Ammar Zoni Alami Pendarahan Setiap 5 Menit Sekali, Gimana Kondisi Janin Kembarnya?

Irish Bella tengah dirawat di rumah sakit, ini diketahui melalui postingan Instagramnya.

Irish Bella harus dirawat inap lantaran mengalami pendarahan dan kontraksi yang cukup sering.

Jika kontraksi identik dengan tanda-tanda akan melahirkan, namun tidak pada Irish Bella.







Usia di mana bayi harusnya belum dilahirkan karena harus menunggu sekitar tiga bulan lagi.



Awalnya,



Pasalnya, usia kandungan Irish Bella diketahui masih berusia enam bulan.

Dokter menyarankan Irish Bella untuk bed rest lantaran mengalami pendarahan yang cukup banyak saat USG dan juga kontraksi.

Menurut keterangan Irish Bella, dirinya mengalami pendarahan hampir setiap 5 menit sekali.

"24 Weeks pregnant. Gak nyangka malam-malam lagi tenang habis check up sama dokter lihat perkembangan si debay kembar eh malah disuruh rawat inap untuk bed rest.

So guys, singkat cerita aku habis check USG sama dokter tiba-tiba out of no where terjadi pendarahan yang cukup banyak dan perut aku kontraksi (lumayan sering hampir 5 menit sekali).

Instagram/@_irishbella_ Irish Bella alami pendarahan dan kontraksi perut.

Langsung deh dipaksa dokter untuk rawat inap dan dobservasi penyebabnya. Karena ini kehamilan pertama and most of the time I have no clue whats going on.

Ternyata kalau perut kencang itu artinya terjadi kontraksi dan aku baru tau dong, aku pikir itu hal yang wajar. Turns out emang belakang ini aku sering banget kontraksi tapi nggak dirasa.

So harus bed rest deh smbil observasi apa penyebabnya. Doain ya guys semoga debaynya baik-baik aja dan aku bisa segera pulang," terang Irish Bella pada unggahannya itu.