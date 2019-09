Summer’s Song by Villagers Duduki Peringkat Pertama, Ini Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

1 Summer’s Song - Villagers

2 Hospital Radio - Mystery Jets

3 I’ll Die Anyway - Girl in Red

4 Thank Me Later - Anna of the North

5 I’ll Be Back Someday - Tegan and Sara

6 Wild Roses - Of Monsters and Men

7 When You Know What Love Is - Craig David

8 neon - Lykke Li

9 Brew - Declan McKenna (Regurgitated)

10 I Turned My Back on the Written Word - Generationals

Edisi:13.09.2019

Host: Febi Resiana

Chart: Venny Sulika

