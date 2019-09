September Ini, Ibis Pontianak Hadirkan Menu Sadis

PONTIANAK - Ibis Pontianak City Center meluncurkan program menu baru “Sadis” atau kepanjangan dari Santap di Ibis, Kamis (12/9/2019). Istimewanya menu kali ini berpenampilan makan ala saprahan.

Satu nampan berisikan dua porsi. Dalam sajian tersebut ada nasi liwet, ayam bacem, tempe bacem, daging gebuk, urapan, osengan teri, sambal, rempenyek, bakwan jagung.

“Saprahan ini sempat hits lalu punah. Nah, kita di Ibis ingin mengembalikan tradisi makan saprahan. Jadi makan bisa berdua, ataupun ramai-ramai,” ungkap Chef Ibis Pontianak City Center, Muhammad Ismail.

Dia menuturkan cita rasa yang diangkat adalah pedas dan manis.Oleh karena ia berkeyakinan, lidah warga Pontianak sangat cocok dengan dua rasa tersebut.

Restaurant and Banquet Manager Ibis Pontianak City Center, Syarofallah, menjelaskan menu istimewa ini bisa dicicipi pengunjung Ibis Pontianak setiap Senin hingga Jumat dan dari pukul 12.00-16.00 WIB.

Per paketnya untuk dua orang ditawarkan dengan harga Rp 100 ribu per net (nasi, ayam, ikan asin, bakwan jagung, sayuran, rempeyek, sambal dan teh es. Paket berikutnya untuk empat orang harga lebih spesial yakni hanya Rp 189 ribu nett. Mereka juga akan dapat tambahan buah segar.

“Jadi silakan langsung datang ke Ibis Pontianak bersama pasangan, teman-teman ataupun rekan kerja untuk makan Saprahan Sadis ini,” ujar Rofa.

Tak hanya itu, di Bulan September ini yang tak kalah spesial adalah promo Night Market. Promo makanan yang ditawarkan adalah all you can eat dengan hanya membayar Rp 79 ribu per nett.

“Konsepnya itu nanti ada Indonesia Station artinya ada menu tradisional di sana. Lalu ada Western Station yang isinya pasta dan sejenisnya, dan yang lainnya. Ini kita hadirkan setiap Kamis hingga Sabtu malam,” jelas Rofa.

General Manager Ibis Pontianak City Center, Arman Widianto berharap promo yang dihadirkan akan bisa diterima dan dinikmati masyarakat.

Tak hanya soal menu yang dihadirkan, terkait okupansi hotel pun ia mengaku optimistis Ibis Pontianak akan membukukan peningkatan pengunjung. Hal ini dibarengi dengan tingginya event atau acara yang digelar di hotel.

“Untuk September, kita optimis tingkat hunian hotel lebih bagus ketimbang Agustus lalu. Ini sudah terlihat di Minggu pertama September sudah bagus. Untuk week days bisa sampai 80 persen.

Kalau ditanya efek kabut asap bagi tingkat hunian, maka ada dampaknya tapi belum signifikan,” kata Arman.