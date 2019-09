Excited Bertemu Rossa, NCT Dream Grup KPop Unggah Foto Bersama Rossa

PONTIANAK - Neo Culture Technology adalah grup vokal pria asal Korea Selatan yang dibentuk oleh SM Entertainment.

Setelah melakukan konser Korean Wave 2019 yang digelar di Ecovention Ancol pada hari Selasa (10/09) lalu, tampak grup K-Pop tersebut mengunggah foto bersama Rossa. Mereka mengungkapkan di akun Instagram nya "senang bertemu dengan Rossa!" dikutip dari @nct_dream.

Melalui konser tersebut, NCT Dream menampilkan beberapa lagu populer mereka di atas panggung, termasuk ‘My First and Last’ dan ‘We Go Up’.

Selain NCT Dream dan Rossa, konser ‘Korean Wave 2019’ ini juga menghadirkan penampilan dari JKT48, Cakra Khan, Nagita x The Fly, Ungu, dan Via Vallen, dengan MC Ivan Gunawan dan Lee Jeong Hoon.

