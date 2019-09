Aktris Rooney Mara Bintangi Film Adaptasi Del Toro

PONTIANAK - Rooney Mara kini telah sah ikut bergabung dengan Guillermo del Toro di filmNightmare Alley yang menjadi novel adaptasi terbaru dari del Toro.

Mara memang telah dikenal melalui berbagai film drama seperti, Her, The Social Network, dan Carol. Nightmare Alley merupakan sebuah novel karya William Lindsay Gresham, tetapi diubah menjadi film pada tahun 1947.

Baca: Film 6,9 Detik Garapan Sutradara Lola Amaria Diundur Penayangannya

Baca: Iko Uwais Isyaratkan Akan Bermain Dalam Film Si Buta Dari Gua Hantu

Baca: Pernah Main Film Bareng! Marshanda Bongkar Sifat Asli Barbie Kumalasari di Depan Raffi Ahmad

Sebelumnya Mara memang telah dikabarkan akan bergabung, namun hal ini belum mendapatkan konfirmasi. Selain Mara film ini juga dibintangi oleh Bradley Cooper yang akan berperan sebagai Stan Carlisle, seorang penipu yang jatuh cinta pada seorang wanita yang bekerja sebagai psikiater.

Kisahnya berpusat pada seorang pria yang bergabung dengan sirkus keliling dan mencoba untuk mencari membongkar sebuah trik pertunjukan membaca pikiran. Seperti apa kisahnya, nantikan terus yaaa.

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak