Mau Dapat 5 Potong KFC, Serbu Promo Crazy Deal Hari Ini

PONTIANAK - Khusus hari ini, KFC di seluruh Indonesia adakan promo CRAZY DEAL.

Apa itu crazy dekat, jadi kamu bisa dapetin lima potong ayam KFC cuma dengan Rp 49.545.-* lho!

Promo ini cuma berlaku di tanggal ll September 20l9, aja ya.

Syarat dan Ketentuan:

Harga belum termasuk pajak.

Berlaku sepanjang hari di seluruh outlet KFC.

Berlaku untuk dine in. take away. drive thru. dan home delivery.

Program tidak berlaku di KFC bandara.

Pembelian maksimal 2 paket dalam l transaksi.

Baca: BTS Kembali Menjadi Duta Besar Resmi Seoul 3 Tahun Berturut-turut, Member Promosikan Tema Berbeda

Baca: Pemprov Kalbar Gencar Promosikan Durian Kalbar

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak