Hasil Vietnam Open 2019: Ricky /Pia Zebadiah dan Dua Wakil Indonesia Melaju ke Babak Kedua

Ganda campuran Indonesia, Ricky Karandasuwardi/Pia Zebadiah Bernadet dan Adnan Maulana/Mychelle Chrystine Bandaso memetik kemenangan, Rabu (11/9/2019).

Ricky Karandasuwardi/Pia Zebadiah Bernadet melangkah ke babak kedua Vietnam Open 2019 setelah mengalahkan Chaloempon Charoenkitamorn/Chasinee Korepap.

Wakil Thailand itu mereka tundukkan dalam duel rubber game dengan skor akhir 15-21, 21-13, 21-13.

Sementara sang junior, Adnan Maulana/Mychelle Chrystine Bandaso, mengikuti jejak yang sama setelah menyingkirkan Chia Weijie/Lim Chiew Sien (Malaysia).

Adnan/Mychelle, yang menjadi unggulan delapan turnamen, merebut tiket ke babak berikutnya setelah memenangi pertandingan selama 26 menit itu dengan skor 21-15, 21-14.

Kesuksesan juga diraih oleh pebulu tangkis tunggal putra Bagas Kristianto.

Bagas Kristianto melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Azmy Qowimuramadhoni dari Azerbaijan dalam dua gim langsung 21-12, 21-5.

Sayangnya, keberhasilan dua pasangan ganda campuran itu pada babak pertama Vietnam Open 2019 tidak diikuti oleh lima kontestan asal Indonesia lainnya.

Namun begitu, Indonesia masih bisa menggantungkan harapan terhadap 14 wakil lain yang belum bertanding pada turnamen level BWF World Tour Super 100 ini.

Artinya, sudah ada tiga wakil Indonesia yang memastikan diri lolos dari babak pertama Vietnam Open hingga Rabu (11/9/2019) pukul 12.30 WIB.

Indonesia memiliki 22 wakil yang tersebar dalam lima nomor pada babak utama Vietnam Open 2019.

Delapan di antaranya, sudah bertanding.

Berikut hasil Sementara Wakil Indonesia pada Babak Pertama Vietnam Open 2019:

XD Ricky Karandasuwardi/Pia Zebadiah Bernadet vs Chaloempon Charoenkitamorn/Chasinee Korepap (Thailand) 15-21, 21-13, 21-13

WS Natsuki Oie (Jepang) vs Lyanny Alessandra Mainaky 21-13 21-19

XD Guo Xin Wa/Zhang Shu Xian (China) vs Zacharia Joshiano Sumanti/Hediana Julimarbela 18-21, 21-15, 21-14

XD Chen Keng/Zhou Shun Qi (China) vs Agripinna Prima Rahmanto/Merisa Cindy Sahputri 20-22, 21-14, 21-16

XD Adnan Maulana/Mychelle Chrystine Bandaso (8) vs Chia Weijie/Lim Chiew Sien (Malaysia) 21-15, 21-14

XD Marvin Seidel/Linda Efler (Jerman/2) vs Angga Pratama/Anggia Shitta Awanda 21-16-21-18

XD Dong Wei Jie/Chen Xiao Fei (China) vs Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati 21-15, 15-21, 21-16

MS Bagas Kristianto Nugroho vs Azmy Qowimuramadhoni (Azerbaijan) 21-12 21-5