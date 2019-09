Indra Dwi Prasetyo: Literasi Kita yang Belum Usai

Citizen Reporter

Indra Dwi Prasetyo

Penggiat Pendidikan Kalbar

PONTIANAK - Perayaan World Literacy Day baru saja diperingati pada tanggal 8 September setiap tahunnya.

Harus diakui, terdapat peningkatan semangat dan geliat pada kegiatan yang mengarah pada peningkatan literasi seperti kelompok membaca buku di Indonesia.

Tidak jarang, kegiatan-kegiatan tersebut dipadupadankan dengan acara hiburan yang atraktif hingga pemilihan lokasi yang kekinian, seperti kafe-kafe nyentrik. Tanpa disadari, Kegiatan ini sudah menjadi budaya pop bagi anak-anak muda di kota-kota besar di Indonesia.

Maraknya aktivitas membaca buku belakangan ini juga bukan tanpa sebab. Setidaknya, ada beberapa argumen yang sering digunakan sebagai justifikasi. Pertama, hasil penelitian Program for International Student Assessment (PISA) dari Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) tahun 2015 serta World’s Most Literate Nations, produk penelitian Central Connecticut State University (CCSU) di tahun 2016.

Hasil penelitian pertama menempatkan Indonesia di urutan 62 dari 70 negara atas skor PISA yang dilakukan pada tahun 2015. Sebagai indikator, terdapat dimensi sains, membaca juga matematika.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh CCSI tidak jauh berbeda; menempatkan Indonesia di posisi 60 dari 61 negara. Dalam penelitiannya, CCSI menggunakan dua variable dalam mengambil datanya: hasil literasi siswa (sains, membaca dan matematika) juga ketersediaan penunjang literasi, seperti koran, perpustakaan, dan lama sekolah.

Pemahaman masyarakat secara umum tentang literasi memang tidak bias dilepaskan dari arti literasi itu sendiri. Menurut Cambridge Dictionary, literacy dapat dimaknai sebagai “the ability to read and write, atau kemampuan baca tulis.

Setali tiga uang, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga member definisi literasi sebagai kemampuan menulis dan membaca serta kemampuan individu dalam mengolah informasi untuk pengetahuan dan kecakapan hidup.

