Tutup Jambore Lingkungan Hidup, Hendri: Mohon Dukungan untuk Menghijaukan Kembali Eks Tambang Emas

SINTANG - Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Henri Harahap, yang dalam mewakili Bupati Sintang Jarot Winarno, menutup acara Jambore Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang yang diadakan di Batalyon Infanteri 642 Kapuas Kompi Markas, Minggu (08/9/19).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Aku Belajar, bekerjasama dengan WWF Kabupaten Sintang ini diselenggarakan selama 3 hari sejak tanggal 6 September 2019 hingga 8 September 2019. Kegiatan ini diikuti oleh 54 peserta dari 5 sekolah yang terpilih.

Kelima sekolah itu adalah SMU I Sintang sebanyak 12 orang, SMU I Kelam sebanyak 12 orang, SMU Mujahidin Sintang sebanyak 6 orang, SMK I Sungai Tebelian sebanyak 12 orang dan MAN Sintang sebanyak 12 orang.

Pada kegiatan ini, para peserta diberikan materi-materi pembelajaran seperti, Urban Farming, Do It by Yourself, Social Media Management, Voulenteering, Team Management, Aksi Peduli Sampah bersama Trash Hero, dan Sustainable Development Goal (SDG’s). Selain ketujuh kegiatan tersebut, peserta juga melaksanakan kegiatan outbond.

Dalam sambutannya, selain memberikan apresiasi kepada Kegiatan tersebut. Henri juga berharap dengan adanya kegiatan itu hutan di Kabupaten Sintang dapat dihijaukan kembali. Sebab jika dilihat hutan saat ini sudah hampir habis.

Meskipun masih 52 %, tetapi jika di lihat melalui kacamata sendiri, melalui ketinggian sudah banyak yang dibakar. Dan untuk mengatasi ini harus ada Perda yang mengatur.

“Kami mohon dukungan untuk menghijaukan kembali eks tambang emas, agar tambang emas ini dapat kita kelola menjadi kawasan objek wisata, kalau perlu kita jadikan tanah terlantar”

Henri juga berharap para peserta kegiatan ini kelak dapat menjadi pioneer bangsa untuk menjaga lingkungan mulai dari keluarga hingga ke sekolah, selain itu ia berharap agar kegiatan ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikut dan dapat terus didukung, terutama dari sekolah. (Marpina Sindika Wulandari)

