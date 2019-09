TRIBUNWIKI: Tugas dan Fungsi Sub Bidang di Disdikbud Kapuas Hulu

KAPUAS HULU - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Hal ini dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.

Berikut tugas dan fungsi sub bagian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenagan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Sekretaris Dinas dibantu 3 Sub Bagian yaitu, Kepala Bidang, Koordinator Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan lansung dibawah Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas membawahi 3 bagian, yaitu:

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan Aparatur

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu:

Kepala Seksi Pendidikan Dasar

Kepala Seksi PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Kepala Bidang Pendidikan Dasar membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Kepala Seksi Tata Kelola Pendidikan

Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat membawahi 2 (tiga) seksi, yaitu:

