Ratusan Perserta Ikuti Latihan Prestasi Kicau Mania Sahabat Pinggiran Astra Jaya Cup I 2019

Ratusan Perserta Ikuti Latihan Prestasi Kicau Mania Sahabat Pinggiran Astra Jaya Cup 1 Tahun 2019

SINTANG - Laksanakan Latihan Prestasi Kicau Mania Sahabat Pinggiran Astra Jaya Cup 1 Tahun 2019.

Ketua panitia pelaksana Eko Agus Riyanto mengatakan, kegiatan lomba burung berkicau ini selain sebagai ajang silaturahmi juga kekompakan diantara para pecinta burung berkicau di Kabupaten Sintang.

Kegiatan ini dilaksanakan di Gantangan Pinggiran Jerora Dua di Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang, Minggu, (8/9/2019) pagi.

Baca: Lomba Burung Berkicau Sentana Cup III Dimulai, Wabup Sanggau: Jaga Kelestariannya Agar Tak Punah

Baca: Ratusan Orang Ikuti Festival dan Lomba Burung Berkicau Polres Sambas

Baca: Polres Landak Sukses Gelar Lomba Burung Berkicau Kapolres CUP

"Dalam kegiatan Latihan Prestasi Kicau Mania Sahabat Pinggiran Astra Jaya Cup 1 Tahun 2019. Ada 17 jenis kelas yang dipertandingkan yaitu Murai Batu Open A, Kacer A, Love bird Balibu A, Cucak Hijau A, Love bird Dewasa A, Murai Batu Open B, Kacer B, Love bird Balibu B, Kenari B, Cucak Hijau B, Love bird Dewasa B, Murai Batu Open C, Kacer C, Love bird balibu C, Cucak Hijau C, dan Love bird Dewasa Bebas Aksi C," jelas Eko.

Pada kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur PT Astra Jaya Sintang Agus Saputra, Lurah Akcaya, serta ratusan peserta lomba yang tergabung dari beberapa Kominunitas Kicau Mania yang ada di Kabupaten Sintang. (Marpina Sindika Wulandari)

Update berita pilihan tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak