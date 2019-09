Jennie & Lisa BLACKPINK Masuk 3 Teratas Idol K-Pop Wanita Terbanyak Dicari di Youtube, Intip Idolamu

Inilah 50 Wanita Idola K-Pop Paling Banyak Dicari di Youtube.

Ada sejumlah cara untuk mengukur popularitas idola apakah itu melalui nilai reputasi brand atau hasil pencarian Google.

Ukuran lain yang lebih baru adalah melalui pencarian Youtube di mana hasil pertengahan tahun 2019 baru saja dirilis.

Dilansir dari Koreaboo, berikut adalah 50 idola wanita paling dicari di Youtube:

1. BLACKPINK – Jennie

2. IU

3. BLACKPINK – Lisa

4. Chungha

5. Girl’s Generation – Taeyeon

6. Hyuna

7. Somi

8. Sunmi

9. BLACKPINK – Jisoo

10. MAMAMOO – Hwasa

11. Lee Hi

12. BLACKPINK – Rosé

13. Red Velvet – Irene

14. TWICE – Momo

15. TWICE – Tzuyu

16. Apink – Naeun

17. Suzy

18. Red Velvet – Joy

19. EXID – Hani

20. Hyolyn

21. TWICE – Sana

22. TWICE – Nayeon

23. Red Velvet – Seulgi

24. Park Bom

25. MOMOLAND – Nancy

26. TWICE – Jihyo

27. TWICE – Dahyun

28. Girl’s Generation – Yoona

29. CL

30. BoA

31. Red Velvet – Wendy

32. TWICE – Jeongyeon

33. Red Velvet – Yeri

34. TWICE – Mina

35. DIA – Chaeyeon

36. TWICE – Chaeyoung

37. Tiffany Young

38. Goo Hara

39. GFriend- Eunha

40. Jessica Jung

41. Sandara Park

42. Gugudan – Sejeong

43. MOMOLAND – Yeonwoo

44. AOA – Seolhyun

45. Apink – Eunji

46. Sulli

47. Soyou

48. MAMAMOO – Solar

49. GFriend – Yuju

50. Girl’s Day – Hyeri

Kategori Grup K-Pop Paling Banyak Dilihat di YouTube, BTS & BLACKPINK Tak Tersaingi

YouTube telah menjadi salah satu platform media sosial terbesar untuk penjangkauan global K-Pop.