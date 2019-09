LIVE Streaming Vs Live Score Serie A - Fiorentina Vs Juventus jadi Pembuka Liga Italia Pekan 3

LIVE Streaming Vs Live Score Serie A - Fiorentina Vs Juventus jadi Pembuka Liga Italia Pekan 3

LIGA ITALIA - Laga pembuka Serie A Liga Italia Pekan 3 akan melangsungkan partai big match antara Fiorentina Vs Juventus.

Cristiano Ronaldo dkk akan akan berkunjung ke markas Fiorentina, di Stadion Artemio Franchi, pada Sabtu (14/09/2019) pukul 20:00 WIB.

Pada hari yang sama pukul 23.00 WIB akan berlangsung laga yang tak kalah menarik, yakni antara Napoli Vs Sampdoria.

Keesokannya, pada Minggu (15/09/2019) akan dilangsungkan sebanyak enam partai dan dibuka laga Inter Milan Vs Udinese, mulai pukul 01:45 WIB.

Kemudian, pada pukul 17:30 WIB, akan berlangsung pertandingan antara Genoa yang mendapat tamu klub Liga Champions, Atalanta.

Tiga partai lainnya akan berlangsung pukul 20:00 WIB, yakni Brescia Vs Bologna, Parma Vs Cagliari dan Spal Vs Lazio.

Catatan Pertandingan Fiorentina Vs Juventus :

5 Pertandingan Terakhir Fiorentina

07.09.19 CF Fiorentina Perugia 1 : 0