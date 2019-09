Jadwal Liga Italia Pekan 3: Big Match AC Milan & Roma, Fiorentina vs Juventus I Klasemen Liga Italia 

Jadwal Liga Italia Pekan 3 - Big Match AC Milan & Roma, Fiorentina Kontra Juventus I Klasemen Liga Italia

LIGA ITALIA - Serie A Liga Italia pekan ke-3 memanggungkan setidaknya empat laga big match.

AS Roma Vs Sassuolo, Inter Vs Udinese, Fiorentina Vs Juventus dan ditutup laga Verona Vs AC Milan.

Khusus Inter dan Juventus, kedua tim ini belum menelan kekalahan di awal Liga.

Keduanya pun bercokol di posisi atas klasemen sementara.

Mengingat tim sekota Inter Milan tampil sempurna di dua laga awal, maka AC Milan wajib menang untuk mengejar rival sejatinya.

Pada pekan ke-3, AC Milan berlaga di Stadio Marc'Antonio Bentegodi markas Verona.

Verona tergolong tim yang sangat kuat jika berlaga di kandang.

Buktinya Verona selalu menang dalam dua laga kandang menjamu AC Milan.

Pertandingan ini pun bakal sangat seru.