Hasil Inggris Vs Bulgaria - Blunder Kiper Ivanov, Harry Kane Cetak Gol Lewat Assist Sterling

UERO 2020 - Inggris unggul cepat melalui gol Harry Kane memanfaatkan blunder kiper Bulgaria, Plamen Iliev Ivanov.

Gol pada menit ke-24 itu berasal dari kesalahan kiper Bulgaria ketika mengoper bola kepada bek di pertahanannya sendiri.

Kesalahan operan bola oleh kiper berhasil di curi Raheem Sterling yang kemudian di oper ke Harry Kane.

Pemain Tottenham Hotspurs yang berdiri bebas di kotak pertahanan berhasil menandang bola ke dalam gawang hingga membawa Inggris sementara unggul

Saksikan big match Inggris Vs Bulgaria dalam lanjutan Kualifikasi Piala Eropa 2020 Grup A.

Laga ini tersaji langsung dari Wembley Stadium, Kota London, Inggris, pada Sabtu (07/09/2019) pada pukul 22.45 WIB.

Kamu bisa ditonton aksi para pemain bintang Inggris dan Bulgaria melalui live streaming Mola TV atau pantau hasil laga di live score.

Link live streaming dan live score bisa di lihat di bagian akhir artikel ini.

Selain Inggris Vs Bulgaria dua laga juga akan digelar malam ini dalam waktu bersamaan, yakni Serbia Vs Portugal dan Prancis Vs Albania, pada pukul 01.30 WIB.

