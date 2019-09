Polres Landak Mediasi Pensiunan PTPN XIII Ngabang Dengan Managemen

LANDAK - Polres Landak memediasi permasalahan tuntutan pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) dan biaya pengosongan rumah dinas mantan karyawan PTPN XIII Ngabang dengan pihak managemen PTPN XIII Ngabang pada Kamis (5/9/2019).

Mediasi yang berlangsung di ruangan Vicon Polres Landak tersebut, dipimpin langsung oleh Kapolres Landak AKBP Bowo Gede Imantio yang diwakilkan oleh KBO Intelkam Ipda Hengki Gunawan.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kabag SDM PTPN XIII, Staf Bidang Keuangan, Kabag CSR, Manager Kebun PTPN XIII Ngabang, DPMPTSP-TK Kabupaten Landak melalui Kasi PPHI, dan perwakilan pensiunan karyawan kebun PTPN XIII Ngabang sebanyak 13 orang.

Dari mediasi tersebut disepakati tiga poin, (1) Karyawan pensiunan kebun PTPN XIII menolak usulan pembayaran SHT dengan cara pencicilan dengan rincian Rp 1 juta untuk pembayaran pensiunan karyawan pelaksana dan pembayaran pensiunan karyawan pimpinan.

(2) Menuntut manejemen PTPN XIII membayarkan SHT dengan cara 3 kali pembayaran sesuai dengan jumlah nominal yang diterima karyawan (SK Pensiun). (3) Batas waktu jawaban atas tuntutan pada point (2) disampaikan paling lambat awal minggu pertama bulan Oktober 2019 mendatang.

Kesepakatan bersama tersebut pun kemudian dibuatkan dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi yang hadir.

KBO Intelkam Polres Landak Ipda Hengki Gunawan dalam kesempatannya menyampaikan bahwa, pihaknya berkaitan dengan permasalahan tersebut sifatnya memediasi. "Intinya agar situasi kamtibmas di Kabupaten Landak tetap aman," kata Ipda Hengki.

Kemudian berharap, terkait permasalahan pihak pensiunan dengan manejemen agar bisa diselesai secara bijak dan baik. "Kita harapkan bisa terselesaikan dengan baik, sehingga iklim investasi berjalan dengan baik pula," jelasnya.

Sementara itu Kasi PPHI DPMPTSP-TK Landak Stefanus Richard mengatakan, pihaknya dalam hal ini mengikuti aturan PKB dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang SHT atau pesangon pensiunan yang wajib disalurkan.