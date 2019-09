Buka Lokakarya dan FGD Penyusunan Kalfor, Ini Yang Disampaikan Henry Harahap

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Henry Harahap membuka kegiatan lokakarya ke-2 dan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kerja Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan (Kalfor) 2019-2024 di My Home Hotel Sintang, Rabu (4/9/19) pagi.Dalam sambutannya Henry menyampaikan Pemerintah Kabupaten Sintang sangat menyambut baik adanya kegiatan tersebut. sebab menurutnyaPemerintah Kabupaten Sintang menaruh perhatian besar terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hutan.

Baca: VIDEO: Dinas Perhubungan Kalbar Gelar Rapat Finalisasi Event Funbike Harhubnas

Baca: Keluarga Pasien Keluhkan Padamnya Listrik RS Mitra Medika

Terlebih saat ini kasus kebakaran hutan dan lahan sedang hangat terjadi diberbagai Kabupaten/Kota di Kalimantan termasuk di wilayah Kabupaten Sintang."Karhutla ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat KalBar, tetapi juga dirasakan masyarakat internasional secara keseluruhan ,dimana dampak dari bencana asap akibat dari kebakaran ini menyebabkan tersebarnya asap. Emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim"kata Henry.Sebagaimana di ketahui, lanjut Henry, bahwa karhutla di seluruh dunia termasuk di Indonesia masih belum dapat diatasi sepenuhnya dan masih berulang setiap tahun.