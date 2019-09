TRIBUNWIKI: Daftar Promo Hari Pelanggan Nasional, Ada KFC, Telkomsel, Hingga Pizza Hut

Ada berbagai cara untuk menyambut Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada Rabu (3/9/2019) besok. Satu di antaranya dengan menebar promo spesial demi semakin memanjakan pelanggan.

Seperti yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha yang menggeber promo spesial Hari Pelanggan Nasional. Sebut saja KFC, Telkomsel, hingga Pizza Hut.

Berikut daftar promo Hari Pelanggan Nasional, Rabu (3/9/2019):

1. KFC

KFC menebar promo spesial untuk menyambut Hari Pelanggan Nasional. Pelanggan KFC bisa mendapatkan sembilan potong ayam hanya dengan harga Rp 74.091.

Padahal, di hari normal, sembilan potong ayam dibanderol Rp 151.362. Promo KFC Hari Pelanggan Nasional hanya berlaku selama satu hari, yaitu Rabu (4/9/2019) besok.

Istimewanya, promo KFC berlaku di semua gerai KFC seluruh Indonesia dan sepanjang hari alias tidak terbatas pada jam. Promo KFC berlaku maksimal dua paket dalam sekali transaksi.

Selain itu, berlaku untuk semua varian mulai dari Hot Crispy Chicken (HCC), Original Recipe (OR), dan Mix. Promo KFC sambut Hari Pelanggan Nasional berlaku untuk eat-in, take away, drive-thru, KFC bandara, dan KFC Box.