Pemkot Pontianak Batalkan Penerapan Pembelian BBM Harus Non Tunai



PONTIANAK - Penerapan pembelian semua jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) secara non tunai di SPBU pada hari Minggu (1/9) membuat gejolak baru ditengah masyarakat Pontianak. Bagaimana tidak, banyak mereka yang sudah mengantre namun ketika sampai dipengisian tidak dilayani karena tidak mempunyai cashless atau masih belanja konvensional.



Melihat gejolak yang ada, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono kembali mengambil sikap agar kegaduhan dimasyarakat tidak berlanjut.



Awalnya Pemkot Pontianak bersama stakeholder terkait telah menentukan tahapan-tahapan penerapan pembelian BBM Non Tunai.



Untuk tahap I di bulan September 2019 berlaku setiap hari Minggu saja. Kemudian tahap II bulan Oktober 2019 berlaku setiap hari Minggu dan Selasa.



Selanjutnya, tahap III di bulan November 2019 berlaku setiap Minggu, Selasa dan Kamis Terakhir tahap IV bulan Desember 2019 dan selanjutnya mulai diberlakukan setiap hari



Namun saat uji pertama pada tahap pertama kebijakan ini mendapatkan respon tidak baik dari masyarakat. Banyak mereka menolak dan menentang karena tidak bisa membeli BBM secara tunai.



Sebetulnya penerapan pembelian BBM non tunai sudah diberlakukan di Pontianak sejak beberapa tahun terakhir khusus untuk jenis premium dan kali ini diterapkan untuk semua, akibat adanya protes dan gejolak dimasyarakat membuat wali kota kembali menganulir keputusan yang ada.

"Pontianak go cashless ini sebetulnya sejak 2017, ini merupakan program pemerintah pusat dalam gerakan non tunai Indonesia. Program ini di inisasi oleh Bank Indonesia dan perbankan di Kota Pontianak. Hal ini untuk mengedukasi masyarakat agar bisa menggunakan non tunai," ucap Edi Kamtono, Rabu (4/9/2019).



Ia menceritakan kegaduhan dimasyarakat bermula pada hari Minggu lalu tanggal 1 September diupayakan uji coba oleh pemerintah.



"Sebenarnya tidak wajib bagi masyarakat yang belum memiliki kartu, namun operator di lapangan menyampaikan keharusan sehingga menjadi kendala dilapangan," ucap Edi menyebut bahwa ada salah pengertian dari operator SPBU dilapangan sehingga membuat masyarakat gaduh.



Berdasarkan hasil evaluasi pihaknya bersama Pertamina dan stakeholder terkait, setelah diuji coba diputuskan pembayaran di SPBU normal kembali dengan pembayaran menggunakan cashless dan tunai.



"Pembayaran juga bisa menggunakan link aja. Kita tidak ingin menyusahkan masyarakat dan diharapkan perbankan memberikan bonus seperti kartu gratis dan door prize," jelasnya



Menurut Edi, kartu ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Diantaranya kartu ini lebih praktis, aman dan lebih efisien dari sisi percetakan. Namun kartu ini akan lemah dari sisi jaringan dan kendala lainnya.

