Non Tunai Pada SPBU Dinilai Hanya Menguntungkan Bank Saja, Ini Analisa Herman Hofi

PONTIANAK - Amggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar menegaskan dirinya dari awal sudah tidak setuju penerapan non tunai pada pembelian BBM di Kota Pontianak.



Bahkan ia mengaku sempat berbicara dengan Direktur Bank Indonesia. Ia adalah orang pertama yang tidak setuju dengan hal tersebut.



"Sebab itu akan sangat merugikan masyarakat dan tidak ada yang di untungkan. Hanya pihak perbankan yang berkerjasama yang diuntungkan," ucap Herman Hofi Munawar saat diwawancarai, Rabu (4/9/2019).



Ia menjabarkan misalnya awalnya masyarakat membeli kartu Rp50 ribu dan saldonya Rp30 ribu, maka masyarakat menyetor ke bank Rp20 ribu dengan lasan untuk biaya kartu.

"Anggap saja masyarakat Kota Pontianak ini 50% saja yang terpaksa membeli kartu, maka sekitat 300 ribu jiwa artinya ada Rp6 miliyar yang masuk ke bank uang masyarakat," tambahnya.



Ia menegaskan tidak ada untungnya bagi masyarakat maupun Pemkot Pontianak selaon itu penggunaan non tunai akan mematikan UMKM.



Ia menyambut baik dan memberikan apresiasi atas langkah Wali Kota Pontianak yang membatalkan penerapan pembelian BBM non tunai sepenuhnya.



"Jadi saya fikir langkah Pak Wali sudah tepat. Sudah betul untuk membatakan dulu yang pembelian non tunai total, kecuali komunitas komunitas tertentu yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak," tegasnya.



Herman menambahkan BBM menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi tidak perlu diterapkan non tunai terlebih dahulu.



Non tunai bolah diterapkan, namun ia memberikan rekomendasi agar diterapkan pada pusat perbelanjaan atau mal sehinga lebih rasional.



"Sebenarnya program non tunai itu bagus dan akan memberikan keamanan terhadap uang kita. Itu untuk keamanan bagus sebetulnya tetapi masalahnya di kota Pontianak di atas 60% kelompok usaha informal tidak mungkin memggunakan kartu seperti itu," jelasnya.



Ia menyarankan untuk di terapkan di mal adalah langkahh tepat. "Jadi kalau mau di terapkan, terapkan saja ke mal-mal. Itu akan jauh lebih bermanfaat, karena pada umumnya mereka yang belanja ke mal itu berpenghasilan menengah keatas pada umumnya, itu sudah pas," ujarnya.



Tapi kalau untuk BBM atau mungkin untuk komoditas yang lain mungkin kurang tepat.

Masyarakat juga sangat di sibukkan dengan itu, kalau isi ulang mereka juga akan kena cas lagi.



"Program inikan yang diuntungkan adalah bank, nanti kita mau ngisi saldo ada biaya admin lagi. Masuk lagi uang masyarakat di perbankan," pungkasnya.



