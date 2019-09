Lagu Judika Terbaru Download MP3 - 'Cinta Karena Cinta' Lengkap dengan Chord dan Lirik Lagu

LIRIK LAGU - Tahun ini, penyanyi solo Judika kembali mengeluarkan lagu baru berjudul Cinta Karena Cinta.

Lagu Cinta Karena Cinta merupakan soundtrack dari sinetron dengan judul yang sama dengan lagunya yang tayang di SCTV.

Berikut ini lirik lagu Cinta Karena Cinta dari Judika.

Chord lagu Cinta Karena Cinta oleh Judika:

Intro: Am G F G

C G Am

Aku hanyalah manusia biasa

C G Am

Bisa merasakan sakit dan bahagia

F

Ijinkan ku bicara

Fm G

Agar kau juga dapat mengerti..

C G Am

Kamu yang buat hatiku bergetar

C G Am

Rasa yang telah kulupa kurasakan

F

Tanpa tau mengapa

Fm G

Yang ku tau inilah cinta...

Reff:

C G

Cinta karena cinta

Am Em

Tak perlu kau tanyakan

F

Tanpa alasan cinta

G Am

Datang dan bertahta..

C G

Cinta karena cinta

Dm Am

Jangan tanyakan mengapa

F

Tak bisa jelaskan

G Am

Karena hati ini telah bicara

C G Am

Kamu yang buat hatiku bergetar

C G Am

Senyumanmu mengartikan semua

Fm G

Tanpa aku sadri merasuk didalam Dada....