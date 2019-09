suasana Nongki Bareng Millenials yang berlangsung di Cafe Tyga Per Ampat, pada Senin (3/9) malam.

Edukasi Tap Cash, BNI Gelar Nongkrong Interaktif Bareng Millenials

PONTIANAK- BNI gelar Nongkrong Interaktif (Nongki) Bareng Millenials pada, Senin (2/9/2019). Lokasi Nongki tersebut digelar di Cafe Tyga Per Ampat Jalan Pang Semangai Pontianak.

BNI berkeinginan untuk terus melayani dan memberikan pengalaman menarik serta berkesan bagi para nasabah yang lebih khusus, yakni para millennial generasi penerus bangsa.

Bersamaan dengan kebijakan transaksi SPBU non tunai, pihak BNI sekaligus melakukan sosialisasi Tap Cash (uang elektronik) dan membagikan kartu Tap Cash beserta saldonya kepada generasi Millenial pilihan, seperti mereka yang bertanya atau yang ikut menyemarakkan acara.

Baca: Penerapan Perdana BBM Non Tunai di Pontianak, BNI Jual 2 Ribuan Tap Cash

Baca: Kartu Uang Elektronik Terkait Pembelian BBM Non Tunai

Head Of Network and Service BNI Kanwil Banjarmasin, Kartiko S. Wijayanto pihaknya akan selalu mendukung program Tap Cash ini, karena ini merupakan bagian dari intitusi keuangan dan literasi keuangan.

Berdasarkan keterangannya BNI telah menyebar 13 edc dan Tap Cash di seluruh SPBU Kota Pontianak. Dan pada tahap perdana peluncuran kebijakan bbm non tunai ini, BNI memberikan promosi Tap Cash gratis kepada para konsumen.

Ia menyampaikan jika saat ini pihaknya sedang mencoba mensosialisasikan kemasyarakat tentang pentingnya transaksi non tunai.

"Transaksi non tunai dianggap lebih aman dibanding tunai. Selain itu, penggunaan non tunai ini dapat menunjang intitusi dan literasi keuangan," ungkapnya saat dijumpai pada acara Nongki Bareng Millenials di Cafe Tyga Per Ampat, Senin malam.