Asha Shara Mantan Pacar Raffi Ahmad Dikabarkan Buka Jilbab, Isyaratkan Alami Masalah di Postingannya

Asha Shara Mantan Raffi Ahmad Dikabarkan Buka Jilbab, Isyaratkan Alami Masalah di Postingannya

Lama tak muncul di layar kaca, tiba-tiba artis cantik Asha Shara tampil berbeda.

Asha Shara wanita yang memutuskan untuk berhijab pada tahun 2018 lalu, kini tampil tanpa mengenakan jilbab.

Potret terbaru Asha Shara ini dibagikannya melalui akun Instagram pribadinya @ashasyara.

Dalam unggahan tersebut, Asha Shara tampak cantik dengan polesan makeup yang natural.

Asha Shara juga tak segan memperlihatkan rambutnya yang terurai.

Di bagian keterangan foto, Asha Shara menuliskan caption curahan hatinya.

Bila dilihat caption tersebut, Asha Shara tampak mengisyaratkan bahwa dirinya tengah mengalami suatu masalah yang membuatnya harus kuat dan ikhlas.

“cerita malam.. sometimes yg kita lakuin itu udah maximal utk org.. tapi gak di aprreciated, pasti pernah kan guys ngerasain nya?

memang waktu dan jatuh dr masalah yg buat kita belajar utk strong dan ikhlas menghadapi dan menyikapi utk timbang2 dari sisi yg utuh. its no to easy like reading a cinderella story guys [emoji]