P4 Jelang Pilkades Serentak, Bhabinkamtibmas Tingkatkan Patroli ke Desa Binaan

SEKADAU - Tahapan Pilkades serentak di Kecamatan Belitang direncanakan pada awal bulan Oktober 2019. Hal tersebut yang membuat situasi politik tingkat Desa juga mulai meningkat dikarenakan ada berbagai tahapan yang harus di lewati dari setiap kandidat.

Meningkatnya suhu politik tingkat Desa maka kami mengingatkan Bhabinkamtibmas untuk memantau situasi kamtibmas di Desanya masing-masing," ujar Kapolsek Belitang IPDA Agus Junaidi

Sehingga dengan demikian menurutnya sekecil apapun permasalahan di Desa bisa terdeteksi.

"Siskamling sudah berjalan dengan baik, tingkat kerawanan keamanan bisa ditekan, mari kita tetap waspada dan saling memberikan informasi. Sehingga hubungan antara masyarakat dengan pihak Kepolisian dapat terjalin," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima dan percaya informasi terlebih dari ssosial media.

"Gunakanlah media sosial secara bijak dan waspadai berita-berita hoak," katanya.

