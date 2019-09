Doel Sumbang feat Nini Karlina Lirik Lagu dan Chord Kunci Gitar 'Kalau Bulan Bisa Ngomong'

BERIKUT lirik lagu dan chord kunci gitar 'Kalau Bulan Bisa Ngomong' yang dinyanyikan Doel Sumbang feat Nini Karlina.

Chord Kalau Bulan Bisa Ngomong, Doel Sumbang feat Nini Carlina

Intro : G..Am..D..G

C D G

(*)

G Am C…

…Kalau bulan bisa ngomong..

G Am C…

…dia jujur tak akan bohong…

G Am C…

….seperti anjing melolong..

G Am

….tiap hari ku teriak…

Em D

Namamu….ya namamu …

(**)

G Am C…

…Kalau bulan bisa ngomong..

G Am C…

….ada cinta yang terlalu …

G Am C…

….ada rindu yang terlalu…

G Am

….semua serba terlalu….

Em D

Padamu…ya padamu

(***)

C Bm

…aku kehabisan….kata …

Am G

….dan hati tak dapat bicara

C Bm

….dalam hati hanya ada rasa…

Am Em

yang tak dapat ku wakilkan

Am D

pada sajak lagu atau bunga

[Chorus:]

G C G C G

….demi kamu aku pamit ….sebentar aku ke langit

G C G C G

akan ku gendong rembulan …ku kantongi bintang-bintang

G Am Em D…

segera ku bawa pulang…..ya untukmu ……

(#)

G Am C…

…Kalau bulan bisa ngomong..

G Am C…

…Sayang bulan tak bisa ngomong

G Am C…

….Coba kalau bisa ngomong

G Am

Dia pasti tak akan bohong

Em D

Tentang cinta..cinta kita..Aa.aa..

Music : G…Am…(4x)

Em D Am Em

D Am Em D G

Kembali ke : (**), (***), chorus, (#)