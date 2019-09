Telkomsel Dukung Gerakan Nasional Seribu Startup Digital, Dorong Indonesia Jadi Digital Nation

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA

Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini bersama startup jebolan The NextDev (Habibi Garden, Cakap, Marlin Booking, Hello Beauty, Gandeng Tangan dan Vestifarm) di acara peluncuran Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital di Istoran Senayan (18/8). Telkomsel berkomitmen untuk terus bergerak maju untuk mengakselerasikan pembangunan bangsa melalui inovasi dan solusi berbasis pemanfaatan teknologi digital yang diwujudnyatakan melalui partisipasi Telkomsel melalui The NextDev dalam peluncuran Gerakan 1.000 Startup Digital.