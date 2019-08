Monsta X, Mamamoo, Afgan & Sederet Artis Tanah Air Bakal Meriahkan Konser Musik V Heartbeat Hari Ini

Sejumlah idol K-Pop seperti Mamamoo dan Monsta X bakal memeriahkan konser musik V Heartbeat yang akan diselenggarakan di Tennis Indoor Senayan pada Minggu (3/8/2019).

Tak hanya itu, konser musik V Heartbeat ini juga bakal dimeriahkan penyanyi Indonesia yakni Afgan, Vidi, Ran, dan Sheryl Sheinafia.

Selain itu, artis pop kenamaan Vietnam, Bich Phuong akan bergabung di panggung konser.

Boyband MONSTA X menjadi penampil pertama yang diumumkan akan tampil dalam pertunjukan musik bertajuk V Heartbeatin Jakarta.

Melalui akun Instagram-nya, @vlive_id, Vlive Indonesia menyampaikan informasi tersebut.

"V Heartbeat the Gateway to Asia 2019 in Jakarta. V Heartbeat pertama di Indonesia. First line up, Monsta X," tulis Vlive Indonesia dalam poster yang mereja unggah, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (25/7/2019).

Boyband asal Korea Selatan Monsta X berpose di karpet merah Seoul Music Awards ke-29 di Seoul, pada 15 Januari 2019. (AFP/JUNG YEON-JE)

Vlive hanya menuliskan tanggal pertunjukan musik itu bakal digelar.

" V HEARTBEAT IN JAKARTA FIRST LINE UP. 31 Agustus 2019 di Jakarta," tulis Vlive lagi.

MONSTAX merupakan boyband bentukan Starship Entertainment pada 2015 lalu.

Grup ini terdiri dari tujuh member, yakni Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Jooheon dan I.M.

MONSTAX meluncurkan debut mini album mereka yang berjudul Trespasspada 14 Mei 2015.