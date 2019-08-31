FOTO: Modifikasi Moge Asal Italia MV Agusta Brutalle 675, Yuks Intip Detailnya (Bagian I)

MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016 ini dimodifikasi dengan beberapa sentuhan yang membuat tampilan moge asal Italia ini lebih gagah. Simak detailnya

FOTO: Modifikasi Moge Asal Italia MV Agusta Brutalle 675, Yuks Intip Detailnya (Bagian I) - mv-agusta-brutalle-675-tahun-2016-1.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
FOTO: Modifikasi Moge Asal Italia MV Agusta Brutalle 675, Yuks Intip Detailnya (Bagian I) - mv-agusta-brutalle-675-tahun-2016-2.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
FOTO: Modifikasi Moge Asal Italia MV Agusta Brutalle 675, Yuks Intip Detailnya (Bagian I) - mv-agusta-brutalle-675-tahun-2016-3.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
FOTO: Modifikasi Moge Asal Italia MV Agusta Brutalle 675, Yuks Intip Detailnya (Bagian I) - mv-agusta-brutalle-675-tahun-2016-4.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
FOTO: Modifikasi Moge Asal Italia MV Agusta Brutalle 675, Yuks Intip Detailnya (Bagian I) - mv-agusta-brutalle-675-tahun-2016-5.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
FOTO: Modifikasi Moge Asal Italia MV Agusta Brutalle 675, Yuks Intip Detailnya (Bagian I) - mv-agusta-brutalle-675-tahun-2016-6.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
FOTO: Modifikasi Moge Asal Italia MV Agusta Brutalle 675, Yuks Intip Detailnya (Bagian I) - mv-agusta-brutalle-675-tahun-2016-7.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
FOTO: Modifikasi Moge Asal Italia MV Agusta Brutalle 675, Yuks Intip Detailnya (Bagian I) - mv-agusta-brutalle-675-tahun-2016-8.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
FOTO: Modifikasi Moge Asal Italia MV Agusta Brutalle 675, Yuks Intip Detailnya (Bagian I) - mv-agusta-brutalle-675-tahun-2016-9.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016

...

Tags
foto
Modifikasi
Moge
Italia
MV Agusta Brutalle
tribunpontianak.co.id
tribun pontianak
Baca Juga
Penulis: Anesh Viduka
Editor: Ishak
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan