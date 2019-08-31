FOTO: Modifikasi Moge Asal Italia MV Agusta Brutalle 675, Yuks Intip Detailnya (Bagian I)
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016 ini dimodifikasi dengan beberapa sentuhan yang membuat tampilan moge asal Italia ini lebih gagah. Simak detailnya
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
MV Agusta Brutalle 675 tahun 2016
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|Modifikasi Moge Asal Italia MV Agusta Brutalle 675, Lebih Gagah dengan Sentuhan ''Kecil''
|Modifikasi Moge Asal Italia MV Agusta Brutalle 675, Lebih Gagah dengan Sentuhan ''Kecil''
|Modifikasi Moge Asal Italia MV Agusta Brutalle 675, Lebih Gagah dengan Sentuhan ''Kecil''
|Modifikasi Moge Asal Italia MV Agusta Brutalle 675, Lebih Gagah dengan Sentuhan ''Kecil''
Penulis: Anesh Viduka
Editor: Ishak
Sumber: Tribun Pontianak