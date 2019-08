Manchester City Vs Brighton & Hove Albion | Fan Chelsea Kesal TVRI Belum Tayang Langsung Laga Chelsea! Link TVRI Live City Vs Brighton Malam Ini.

Fan Chelsea Kesal TVRI Belum Tayang Langsung Laga Chelsea! Link TVRI Live City Vs Brighton Malam Ini

LIGA INGGRIS - Penggemar sepakbola Premier League atau Liga Inggris di Indonesia kembali akan dimanjakan penampilan para pemain idola dan apiknya permainan tim kesayangan.

Memasuki pekan ke-4, setidaknya ada empat laga menarik termasuk pertandingan Southampton Vs Manchester United, Chelsea Vs Sheffield Utd, Burnley Vs Liverpool dan super big match Arsenal Vs Tottenham.

Laga Manchester City menjamu Brighton pun termasuk menarik, apalagi laga ini disiarkan langsung TVRI dan Mola TV.

Hanya saja, pilihan laga yang ditayangkan langsung TVRI menuai pro dan kontra pecinta sepakbola Liga Inggrisdi Indonesia.

Ini lantaran tim-tim yang disiarkan langsung TVRI dinilai tidak beragam, bahkan ada beberapa tim yang sudah dua kali tayang langsung TVRI dari pekan pembuka hingga ke empat.

Sedangkan tim besar seperti Chelsea belum pernah tayang langsung TVRI.

Baca: VIDEO: LIVE Mola TV Liga Inggris | Southampton Vs Manchester United, Martial dan Luke Shaw Absen

Baca: Klasemen Liga Inggris: Liverpool Kokoh di Puncak Usai Kalahkan Arsenal, Man City & Man Utd Tertahan

Laga pembuka atau pekan pertama Liga Inggris 2019-2020, Sabtu (10/8/2019), TVRI menyiarkan langsung Crystal Palace Vs Everton.

Keesokan harinya, Minggu (11/8/2019) malam WIB, TVRI menyiarkan Newcastle United menjamu Arsenal.

Pekan ke-2 Liga Inggris, Sabtu (17/8/2019) malam WIB, TVRI hadir kembali dengan menyiarkan langsung Southampton kontra sang jawara Liga Champions Liverpool.