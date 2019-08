TRIBUNWIKI: Top 10 Volare Musik Indo Pekan Ini, You Move Me Duduki Peringkat Pertama

TRIBUNWIKI: Top 10 Volare Musik Indo Pekan Ini, You Move Me by Dipha Barus & Monica Karina Duduki Peringkat Pertama

PONTIANAK - Mendukung dan mencintai musik tanah air itu sebuah keharusan. Agar musik tanah air bisa terus maju dan berkembang.

Jika kamu dengerin radio Volare, pada pukul 11.00-12.00 wib, kamu akan dipandu dengan penyiar ketche Febi Resiana, dengan top ten berikut ini:

NO ARTIST- TITLE

1 You Move Me - Dipha Barus & Monica Karina

2 Polka Wars - Suar (feat. Sandrayati Fay)

3 Little Joy - Kurosuke

4 Dialog Dini Hari - Pralaya

5 Cerita Kita Milik Semua - Petra Sihombing

6 No Casualties - Zigi Zaga

7 Masih Ada - Ecoutez!

8 Dalam Hitungan - .Feast

9 Stockholm - Svmmerdose

10 Biar - Mantra Vutura (feat. Danilla)

