TRIBUNWIKI: Top 10 Volare Musik Barat Pekan Ini, Cold War Kids Duduki Peringkat Pertama

Top 10 Volare Musik Barat Pekan Ini, Complainer by Cold War Kids Duduki Peringkat Pertama

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

1 Complainer - Cold War Kids

2 Sister Buddha - Belle & Sebastian

3 Time Won’t Go Slowly- Snow Patrol

4 Spirit- Beyoncé

5 When You Know What Love Is - Craig David

6 Mine Right Now - Sigrid Incapable

7 Summer’s Song - Villagers

8 Castles - Friya Ridings

9 Hospital Radio - Mystery Jets

10 Windows - Frankie Cosmos

Edisi:30.08.2019

Host: Febi Resiana

Chart: Venny Sulika

