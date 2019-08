Jadwal Liga Italia, Big Match Juventus Vs Napoli & Lazio Vs AS Roma, Link Live Streaming Bein Sports

Jadwal Liga Italia - Big Match Juventus Vs Napoli & Lazio Vs AS Roma, Link Live Streaming Bein Sports

LIGA ITALIA - Serie A Liga Italia Musim 2019-2020 memasuki pekan kedua yang akan berlangsung dari 31 Agustus-2 Septermber 2019.

Ada dua pertandingan big match pada pekan kedua ini, yakni Juventus Vs Napoli dan Lazio Vs AS Roma.

Pertandingan Juventus Vs Napoli akan tersaji di markas Si Nyonya Tua, Stadion Juventus, pada Minggu (01/09/2019) pukul 01.45 WIB.

Juventus dan Napoli merupakan dua klub yang saling bersaing ketat memperebutkan gelar juara Liga Italia dalam beberapa musim terakhir.

Pertemuan mereka kian panas karena Juventus musim ini dilatih oleh mantan juru taktik Napoli, Maurizio Sarri.

Sarri sendiri tengah berjuang agar bisa mendampingi Juventusuntuk laga melawan mantan klubnya.

Saat ini, pelatih asal Italia tersebut masih menjalani perawatan karena sakit paru-paru basah.

Pertemuan Juventus versus Napoli bukanlah satu-satunya laga besar pada Liga Italia pekan ini.

Ada laga akbar lain bertajuk Derby della Capitale antara Lazio dan AS Roma.