Urutan ke 2 Teratas Nasinal, Jurnal Al-Albab Berhasil Singkirkan lebih 1100 Jurnal Seluruh Indonesia

PONTIANAK - Jurnal Al-Albab milik IAIN Pontianak berada di urutan kedua nasional sebagai salah satu Peserta International Workshop for Journal Editors: Web of Science Selection Criteria and Evaluation Process Workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Kegiatan ini merupakan program pendampingan jurnal ilmiah Indonesia sehingga dapat bereputasi internasional dan terindeks di Lembaga pengindeks bereputasi.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, 25 sampai dengan 26 Agustus 2019 di Hotel Novotel Samator East Surabaya Jl. Raya Kedung Baruk No 26-28, Kedung Baruk, Rungkut Surabaya 60298.

Kapuslitbit LP2M IAIN Pontianak sekaligus yang mewakili Jurnal Al-Albab, Dr. Imron Muttaqin bersyukur sekaligus bangga akan capaian Jurnal Al-Albab di kancah nasional.

Sebab menurut pengakuannya berdasarkan informasi dari Kasi Fadilitasi Jurnal Kemenristekdikti, Jurnal Al-Albab berhasil menyisihkan lebih dari 1100 jurnal di seluruh Indonesia sekaligus berada di urutan kedua teratas nasional.

“Sejujurnya kami bersyukur sekaligus bangga akan capaian ini. Kami tidak akan sia-siakan kesempatan yang langka ini. Apalagi dalam hal ini Jurnal Al-Albab berhasil menjadi salah satu peserta yang terpilih mengikuti kegiatan workhop pendampingan dari 1100 lebih jurnal yang ada di seluruh Indonesia. Web of Science merupakan pengindeks tertinggi di atas scopus. Oleh karena itu kami sangat beruntung dapat berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan ini. Semoga Jurnal Al-Albab segera menjadi jurnal terindeks scopus atau bahkan melebihi dari scopus,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua LP2M IAIN Pontianak, Sukardi, berharap dengan terpilihnya Jurnal Al-Albab menjadi salah satu peserta workshop pendampingan dari 1100 lebih jurnal di seluruh Indonesia dapat membawa manfaat bagi Civitas Akademika IAIN Pontianak sekaligus menjadi pionir bagi jurnal ilmiah lainnya yang dimiliki IAIN Pontianak agar bereputasi internasional.

