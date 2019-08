TRIBUNWIKI : Cuplikan Film Onward Durasi 8 Menit Rilis di D23 Expo

PONTIANAK - Rumah produksi Pixar yang terkenal tentunya jarang gagal dalam menghadirkan karyaboremis keluarga ataupun persahabatan.

Tidak jauh berbeda dengan film berikutnya yakni Onward yang kemarin baru saja memberikan cuplikan sepanjang 8 menit kepada sejumlah fans beruntung di acara D23 Expo. Dikatakan film Onward memiliki perpaduan sempurna antara sihir dan drama emosional.

Dalam karyanya, ia sempat bercerita bahwa film terinspirasi dari kisah hidup pribadinya. Dalam cuplikan yang diberikan terlihat Ian dan Barley yang disuarakan oleh Tom Holland dan Chris Pratt di ulang tahun Ian ke-16.

Ibu mereka yang disuarakan Julia Louis-Dreyfus, mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu untuk Ian dan Barley yang dititipkan oleh mendiang sang Ayah. Hal tersebut dikatakan harus diberikan ketika keduanya telah berusia 16 tahun atau lebih.

Sang ibu akhirnya turun dari loteng dengan sesuatu di tangannya, setelah dibuka, terlihat tongkat sihir yang menyerupai sesuatu yang bisa digunakan Gandalf di film The Lord of the Rings.

Bukan hanya barang-barang sihir, Ayah Ian dan Barley juga memberikan secarik surat yang mengatakan bahwa dahulu dunia ini dipenuhi banyak sihir, namun perlahan tapi pasti sihir sudah ditinggalkan banyak orang. Meski telah tiada, Ayah mereka berharap bahwa Ian dan Barley dan kembali menghadirkan sihir di dunia dan menghidupkan kembali sang ayah melalui 'mantra kunjungan'.

Di sini lah petualangan sihir Barley dan Ian akan dimulai. Perilisan cuplikan film Onward di D23 Expo juga turut dimeriahkan oleh Tom Holland dan Chris Pratt.

Dapatkah Ian dan Barley kembali menghidupkan sang Ayah yang telah meninggal dunia? Temukan jawabannya di film Onward yang dijadwalkan tayang di tahun depan ya.

