LIVE SCTV, Link Live Streaming Ajax Vs APOEL, Leg 2 Playoff Liga Champions Eropa 02.00 WIB

LIGA CHAMPIONS - Sebanyak tiga laga dari enam tim akan menjalani pertandingan terakhir yang akan menentukan nasib masing-masing lolos ke babak utama Liga Champions Eropa.

Fase akhir play off Liga Champions atau Leg 2 ini akan digelar Kamis (29/8/2019) dini hari, pukul 02.00 WIB.

Ketiga laga tersebut, yakni Ajax (Ned) Vs APOEL (Cyp), Club Brugge (Bel) Vs LASK Linz (Aut) dan Slavia Praha (Cze) Vs CFR Cluj (Rou).

Khusus laga Ajax (Ned) Vs APOEL (Cyp) Leg II rencananya akan disiarkan langsung oleh televisi nasional, SCTV mulai pukul 02.00 WIB.

Pada Leg I, agregat antara Ajax (Ned) Vs APOEL (Cyp) berakhir dengan 0-0.

Untuk menyaksikan laga ini, bisa melalui link live streaming atau pantau hasilnya di link live score yang tersedia di bagian akhir artikel ini.

Jadwal Liga Champion dan Jam Tayang babak play off leg 2 akan menentukan tim mana yang pantas masuk fase grup Liga Champions 2019/2020.

Pertandingan babak play off digelar sesuai jadwal Liga Champions Selasa malam pekan ini atau pada Rabu-Kamis (28-29/8/2019) dini hari WIB.

Di antara pertandingan babak play off Liga Champions pekan ini, yang paling menarik adalah Ajax Amsterdam yang nasibnya bakal ditentukan saat melawan APOEL FC di Johan Cruyff Arena Amsterdam Belanda.

