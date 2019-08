LIVE SCORE PSMS Vs Persibat, Sriwijaya Vs Cilegon, hingga Babel United Vs Perserang, Klasemen Liga 2

LIGA 2 - Sedang berlangsung tiga laga secara bersamaan pertandingan Liga 2 Indonesia, Rabu (28/8/2019) pukul 15.30 WIB.

Ketiganya, yakni PSMS Medan Vs Persibat Batang, Sriwijaya FC Vs Cilegon United, hingga Babel United Vs Perserang Serang.

Pantau hasil ketiga laga melalui link live score di bawah artikel ini.

Hasil dan Jadwal Liga 2, Rabu (28/8/2019):

* 14:30: Sulut Utd Vs Persatu Tuban: 1-1 (sedang berlangsung)

* 15:00 WIB: Martapura FC Vs Persik Kediri: 0-0 (sedang berlangsung)

* 15:30: BaBel United Vs Perserang Serang

* 15:30: PSMS Medan Vs Persibat Batang