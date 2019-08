Citizen Reporter

Enam Universitas di Indonesia Perkuat Pendidikan Hukum Melalui Kerjasama Indonesia dan Belanda

PONTIANAK - Enam Universitas di Indonesia Perkuat Pendidikan Hukum Melalui Kerjasama Antara Indonesia dan Belanda dan menggelar seminar “Pendidikan Hukum untuk Pembentukan Hukum Indonesia yang Berkeadilan dan Berkepastian” di Ruang 3.3.1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, selasa (27/8/2019).

Hadir sebagai pembicara Dr I Dewa Gede Agung Palguna (hakim Mahkamah Konstitusi), Dahliana Hasan (Wakil Dekan bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan FH UGM), Ardi Stoios-Braken, Deputy Head of Mission from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Jacqueline Vel from Van Vollenhoven Institute Leiden University, dan Prof. Adriaan Bedner (Head of Van Vollenhoven Institute, University of Leiden, Belanda).

Pendidikan hukum memiliki kaitan yang kuat dengan negara hukum. Sebuah negara hukum yang kuat memerlukan barisan profesional hukum dengan kemampuan mumpuni memahami maksud-maksud hukum dan membuat produk hukum yang baik.

Bersama kemampuan-kemampuan tersebut, profesional hukum akan mampu menghasilkan hukum yang berkepastian, sensitif dengan konteks dan memuat prinsip-prinsip moralitas.

Institusi pendidikan hukum diberi tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan-lulusan dengan kualifikasi di atas.

Strengthening Legal Education in Eastern Indonesia (SLEEI), yang merupakan sebuah projek kolaboratif beberapa lembaga pendidikan di Belanda dan Indonesia, bermaksud menjawab tantangan di atas.

Sebagai langkah awal dari serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu dua tahun ke depan, SLEEI menyelenggarakan seminar dengan tajuk “Pendidikan Hukum untuk Pembentukan Hukum Indonesia yang Berkeadilan dan Berkepastian.”

Lewat tema tersebut seminar ini mendiskusikan dua hal, pertama, pendidikan hukum yang memiliki kemampuan menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat menopang penyelenggaraan negara hukum yang kuat.

Kedua, penemuan hukum sebagai salah satu kemampuan dasar dan penting dari para lulusan pendidikan tinggi hukum.