TRIBUNWIKI: Canon PIXMA TS707, Printer Penunjang Kreativitas dan Produktivitas

TRIBUNPONTIANAK/Mia Monica

Public Relation Coordinator pt. Datascrip, Moh. Husni M dan Marketing Executive of Canon Consumer System Product Division pt. Datascrip, Marcellinus Lirus berfoto bersama saat Press Conference The New Canon Printer PIXMA Ink Efficient G-Series & PIXMA TS707 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (26/8).