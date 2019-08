Ahmad Dhani Sibukkan Diri Lakukan Ini di Penjara, Mulan Jameela Bahagia Gugatannya Dikabulkan?

Meski sedang berada di penjara, namun Ahmad Dhani tampaknya tetap ingin berkarya.

Kali ini meski bukan lewat rangkaian lagu yang biasa dibawakannya, Ahmad Dhani justru meluncurkan karya terbarunya dalam bentuk sebuah buku.

Buku yang baru saja diluncurkan Ahmad Dhani ini merupakan sebuah buku biografinya.

Peluncuran buku baru ini pun tampak diunggah Ahmad Dhani melalui instagram pribadinya, @ahmaddhaniofficial.

Melalui unggahan tersebut diketahui buku tersebut berjudul “Life Is A Moment In Space”: Ahmad Dhani A Pictorial Biography yang ada di dalam box set : "Ahmad Dhani Indonesian Song Book 1"

Berdasarkan keterangan unggahannya, buku baru Ahmad Dhani ini juga memuat albumnya.

Masih melalui postingan di Instagramnya, Ahmad Dhani juga tampak mempromosikan buku barunya ini bersama Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

