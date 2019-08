Bank Dunia Bantu Tangani Banjir di Kota Pontianak, Tim Ahli Diagnosis Penyebab Genangan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Kota Pontianak jadi menerima bantuan teknis pengelolaan resiko dan ketahanan bencana banjir dari World bank dan The Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). Bantuan tersebut yang sumber dananya berasal dari Switzerland melalui Bank Dunia.

"Mereka akan membantu dengan menurunkan tim untuk menangani permasalahan genangan atau banjir di Kota Pontianak secara permanen," ujar Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono usai melakukan pertemuan dengan pihak Bank Dunia dan Bappenas di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Senin (26/8/2019).

Ia berharap bantuan yang diterima tidak hanya berupa bantuan teknis saja, tetapi juga bantuan pendanaan. Dalam hal ini, penanganan genangan dan banjir di Kota Pontianak mendapat dukungan melalui Bank Dunia dan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Sasaran bantuan teknis ini secara menyeluruh di wilayah Kota Pontianak. Bahkan daerah pinggiran kota juga masuk dalam kajian mereka," ujarnya.

Baca: Pasang Listrik Gratis, PT PLN Data 2.164 Warga Miskin di Kalbar

Baca: Kalbar Sukses Jadikan 86 Desa Mandiri, Midji: Ini Perjuangan Para Bupati

Baca: Pemerintah Kubu Raya Tangani Bocah Gizi Buruk, Ibu Ari Tak Menyangka Perhatian dari Bupati

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan tim pakar dan peneliti dari Bank Dunia masih dalam tahap kajian teknis. Selanjutnya, akan dituangkan dalam Detail Engineering Design (DED).

Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam hal penangan banjir dan genangan yang kerap melanda kota pontianak.

"Nanti tentu akan dikualifikasikan mana menjadi skala prioritas dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kota dan kita harapkan sumber pendanaannya dari Bank Dunia juga," ujarnya.

Sementara itu, Ahli Infrastruktur Bank Dunia di Jakarta, Jian Vun menjelaskan, kedatangan bersama dengan para pakar dan peneliti dari Bappenas ke Pontianak dalam rangka untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana program bantuan teknis diterapkan selama ini di Kota Pontianak.

"Selanjutnya Bank Dunia akan mendukung program diagnostik ketahanan kota terhadap banjir," ujarnya Menurutnya, akan ada analisis lebih dan identifikasi terkait pilihan-pilihan investasi.

Kendati demikian Jian mengatakan bahwa pihaknya belum memulai diagnostiknya, tetapi setidaknya akan mencakup pilihan-pilihan investasi untuk usaha-usaha struktural dan onstruktural dalam rangka memperkuat ketahanan Kota Pontianak terhadap banjir perkotaan.

"Dan itu semua akan disediakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah," ujarnya.