10 Penggalan Lirik Lagu BTS yang Paling Romantis, Cocok Dikutip Untuk Nyatakan Perasaan Cinta

Ada jutaan cara untuk mengatakan "Aku mencintaimu", tetapi itu adalah pernyataan yang paling baik diceritakan dengan musik.

Dan BTS tahu cara membuatnya terdengar benar.

Dilansir dari Koreaboo, berikut adalah 10 lirik dari lagu-lagu mereka yang membuat pesan disampaikan tidak seperti yang lain.

Lirik yang terkadung didalamnya sangat romantis sehingga cocok dikutip untuk nyatakan perasaan cinta.

1. “Love Maze”

If you push, I will fall. But be the one to help me up.

(Jika Anda mendorong, saya akan jatuh. Tetapi jadilah orang yang membantu saya.)

Baca: BTS Artis Korea Pertama Menangkan MTV Hottest Summer Superstar 2019, BLACKPINK Ungguli Ariana Grande

Baca: 10 Video Fancam Idol K-Pop yang Memukau, Jimin BTS, Jungkook hingga Rose BLACKPINK, Bikin Gak Kedip!

Baca: Lama Tak Tampak Sejak Hiatus, 3 Kalimat Singkat Jungkook BTS Ini Malah Bikin Aplikasi Weverse Crash

2. “Trivia 承 : Love”