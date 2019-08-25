FOTO: Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di Hotel Star

Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star............................

FOTO: Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di Hotel Star - branch-manager-deltalube-pontianak1.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
(Dari kiri ke kanan) Branch Manager Deltalube Pontianak, PT.TRKM Group, Firmanto, Bussiness Development PT. TRKM Group, Natalyus Purnomoadi dan Technical Advisor PT. TRKM Group, Yese Mangait Tua Simanjuntak foto bersama dalam acara Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.
FOTO: Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di Hotel Star - branch-manager-deltalube-pontianak2.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.
FOTO: Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di Hotel Star - branch-manager-deltalube-pontianak3.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penyerahan doorprize kepada sejumlah customer dalam acara Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.
FOTO: Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di Hotel Star - branch-manager-deltalube-pontianak4.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penyerahan doorprize kepada sejumlah customer dalam acara Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.
FOTO: Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di Hotel Star - branch-manager-deltalube-pontianak5.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.
FOTO: Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di Hotel Star - branch-manager-deltalube-pontianak7.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penampilan penyanyi Pontianak dalam acara Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.
FOTO: Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di Hotel Star - branch-manager-deltalube-pontianak8.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penampilan penyanyi Pontianak dalam acara Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.
FOTO: Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di Hotel Star - branch-manager-deltalube-pontianak9.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.

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Tags
customer
deltalube
Hotel Star
tribunpontianak.co.id
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Madrosid
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