FOTO: Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di Hotel Star
Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star............................
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
(Dari kiri ke kanan) Branch Manager Deltalube Pontianak, PT.TRKM Group, Firmanto, Bussiness Development PT. TRKM Group, Natalyus Purnomoadi dan Technical Advisor PT. TRKM Group, Yese Mangait Tua Simanjuntak foto bersama dalam acara Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penyerahan doorprize kepada sejumlah customer dalam acara Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penyerahan doorprize kepada sejumlah customer dalam acara Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penampilan penyanyi Pontianak dalam acara Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penampilan penyanyi Pontianak dalam acara Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Customer Gathering Deltalube Area Pontianak di hotel Star, Pontianak, Sabtu (24/8/2019) malam.
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Madrosid
Sumber: Tribun Pontianak