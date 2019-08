Pemenang Soribada Best K-Music Awards 2019 Hari 1 Diumumkan, TWICE Borong 3 Trofi sekaligus!



Pemenang Hari ke-1 dari 2019 Soribada Best K-Music Awards telah diungkap.

Acara tahun ini diadakan dari 22-23 Agustus di Olympic Park KSPO Dome di Seoul.

Acara yang digelar 22 Agustus ini dipandu oleh Jun Hyun Moo dan So Yi Hyun.

Dilansir dari Soompi, TWICE membawa pulang penghargaan terbanyak malam itu, dengan tiga trofi termasuk penghargaan Music of the Year, Popularity Award untuk artis wanita, dan Bonsang (penghargaan utama).

Lihatlah daftar lengkap para pemenang di bawah ini!

Bonsang: Chungha, Ha Sung Woon HOTSHOT, MOMOLAND, MAMAMOO, TWICE, MONSTA X

Rookie Award: ITZY Rising Hot Star Award: N.Flying, Stray Kids Voice Award: Changmin 2AM, Jeong Sewoon Music Star Award: CLC Social Artist Award: Hwasa MAMAMOO Trot Award: Jin Sung, Hong Jin Young Best Trot Award: Tae Jin Ah Performance Award: LOONA, ATEEZ New Korean Wave Icon Award: Oh My Girl New Korean Wave Artist Award: WJSN Popularity Award (Female): TWICE Art-tainer Award: Nam Woohyun INFINITE, Weki Meki Soribada New Wave Award: MONSTA X Global Entertainer Award: ZERO 9 R&B Artist Award: Park Bom Live Performance of the Year Award: MAMAMOO Music of the Year Award: TWICE

Deretan Presenter yang Akan Mengisi Soribada Best K-Music Awards 2019

Soribada Best K-Music Awards 2019 Terbaik telah mengumumkan lima pembawa acara mereka untuk acara tersebut.

Karena acara penghargaan akan berlangsung selama dua hari, hari pertama akan dipandu oleh host TV Jun Hyun Moo dan aktris So Yi Hyun.

Hari kedua akan dipandu oleh musisi Yoon Do Hyun, aktris Jin Ki Joo, dan penyiar Jung Yi Na.

Soribada Best K-Music Awards 2019 Terbaik akan berlangsung pada 22 dan 23 Agustus di Olympic Park KSPO Dome di Seoul.

Ini adalah tahun ketiga upacara telah diadakan, dan tahun ini Soribada menjadi tuan rumah sementara YJ Partners, salah satu agensi hallyu terbesar, memproduksi acara tersebut. Upacara ini juga merupakan bagian dari K-World Festa 2019, yang akan diselenggarakan dari 15 hingga 24 Agustus.

Sebelumnya, Soribada Best K-Music Awards 2019 telah mengungkapkan jajaran aktor bertabur bintang yang akan mengisi acara penganugerahan penghargaan tersebut.

Segera Digelar! Soribada Best K-Music Awards 2019 Umumkan Deretan Presenter yang Mengisi Acara

Soribada Best K-Music Awards 2019 telah membagikan pengumuman tentang susunan presenternya.



Dilansir dari Soompi, susunan presenter tahun ini akan meliputi Lee Wan, Nam Bo Ra, Uhm Tae Goo, Shin Hye Sun, Lee Elijah, Han Yeong, Gong Seo Young, Jeong Ga Eun, Bong Jung Keun, Danny Ahn, Yoon Sang Hyun, Yoon Shi Yoon, Bae Soo Bin, Go Joon, Hong Soo Hyun, Wang Bit Na, Shin So Yul, Kang Ye Won, Lee Yoo Bi, dan Jang Jin Hee.

Soribada Best K-Music Awards 2019 dimasukkan sebagai bagian dari K-World Festa 2019, yang akan diselenggarakan dari 15 hingga 24 Agustus.

Soribada Best K-Music Awards adalah pertunjukan penghargaan musik yang dipersembahkan oleh Soribada untuk merayakan yang terbaik dalam musik K-pop.

Acara penghargaan pertama disajikan pada tanggal 20 September 2017, dan dianugerahi rilis musik antara September 2016 dan Agustus 2017.

Untuk tahun ini Soribada mengumumkan bahwa Penghargaan Musik K-Musik Terbaik 2019 Soribada, yang mana mereka telah bermitra dengan salah satu agensi hallyu terbesar YJ Partners, akan berlangsung dari 22 hingga 23 Agustus mendatang.



Acara tahun lalu dipenuhi dengan pertunjukan dari berbagai grup idola termasuk BTS, Wanna One, TWICE, Red Velvet, MONSTA X, NCT 127, dan banyak lagi.

Soribada Best K-Music Awards Tahun Lalu

Sebagai acara tahunan, di tahun sebelumnya pergelaran Soribada Best K-Music Awards dilaksnakan Kamis (30/8/2018).



Ajang ini merupakan penghargaan untuk insan musik Korea Selatan.



Tahun 2018 merupakan gelaran kedua Soribada Best K-Music Awards 2018.



Acara ini digelar di Olympic Gymnastics Arena, Seoul.



Han Seok Jun dan Son Dam Bi menjadi pemandu acara.



Penerima penghargaannya kebanyakan dari grup idol.

Daesang di tahun ini diraih tentu aja oleh BTS.



Untuk daesang lagu digital diraih oleh TWICE.

Daftar Pemenang:



Producer Award: Kim Do Hoon



Music Video Director Award: Hong Won Ki



Rookie Award: The Boyz, Stray Kids, NATURE, IZ



Trot Rookie Award: Kangnam, Seol Ha Yoon



Performance Award: Samuel, DIA



Trot Star Award: Tae Jin Ah, Hong Jin Young



Voice Award: Wheesung, GB9 (Gilgu Bonggu)



Social Voice Award: Seo J



Hip-Hop Artist Award: Song Mino WINNER



Queen of Trend Award: Seo In Young



Icon Award: NU’EST W



Rising Hot Star Award: Hyeongseop x Euiwoong, YDPP



R&B Artist Award: Crush



Overseas Entertainer Award: 7SENSES



Artist Award: Red Velvet, MONSTA X



Netizen Popularity Award: EXO



Best OST Award: Jeong Se Woon (“It’s You” from “What’s Wrong with Secretary Kim“)



Female Artist Popularity Award: MAMAMOO



Male Artist Popularity Award: Wanna One



World Social Artist Award: BTS



Digital Daesang: TWICE



Daesang: BTS Berikut daftar pemenang Soribada Best K-Music Awards 2018 dilansir dari Soompi:Producer Award: Kim Do HoonMusic Video Director Award: Hong Won KiRookie Award: The Boyz, Stray Kids, NATURE, IZTrot Rookie Award: Kangnam, Seol Ha YoonPerformance Award: Samuel, DIATrot Star Award: Tae Jin Ah, Hong Jin YoungVoice Award: Wheesung, GB9 (Gilgu Bonggu)Social Voice Award: Seo JHip-Hop Artist Award: Song Mino WINNERQueen of Trend Award: Seo In YoungIcon Award: NU’EST WRising Hot Star Award: Hyeongseop x Euiwoong, YDPPR&B Artist Award: CrushMusic Star Award: Chungha , UNBOverseas Entertainer Award: 7SENSESArtist Award: Red Velvet, MONSTA XNetizen Popularity Award: EXOBest OST Award: Jeong Se Woon (“It’s You” from “What’s Wrong with Secretary Kim“)Female Artist Popularity Award: MAMAMOOMale Artist Popularity Award: Wanna OneWorld Social Artist Award: BTSDigital Daesang: TWICEDaesang: BTS

Siapakah yang kemudian akan merebut piala penghargaan tahun ini?