LIRIK LAGU: Back to You - Louis Tomlinson | Lirik dan Terjemahan ke Bahasa Indonesia

LIRIK LAGU: Back to You - Louis Tomlinson | Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Baca: Lagu NOAH Trending YouTube Kalahkan Red Velvet hingga ITZY! Cek Lagu NOAH Lengkap Lirik dan Video

Baca: LINK Download Lagu Titip Rindu Buat Ayah & Lirik, Tembang Betrand Peto yang Bikin Ruben Onsu Nangis

LIRIK LAGU -Lirik dan terjemahan Bahasa Indonesia

I know you say you know me, know me well

Aku tahu katamu kau sangat mengenalku

But these days I don't even know myself, no

Tapi saat-saat ini aku tak mengenal diriku sendiri

I always thought I'd be with someone else

Selalu saja kuberpikir kan bersama orang lain

I thought I would own the way I felt, yeah

Kupikir aku kan miliki seperti yang kurasa, yeah

I call you but you never even answer

Aku menelponmu tapi tak pernah kau angkat

I tell myself I'm done with wicked games

Kuyakinkan diri agar selesai dengan semua permainan jahat

But then I get so numb with all the laughter

Tapi kemudian aku mati rasa dengan semua tawa

That I forget about the pain

Hingga aku lupa dengan rasa sakit

Whoah, you stress me out, you kill me

Whoah, kau membuatku tertekan, kau membunuhku

You drag me down, you fuck me up

Kau membuatku sedih, kau membuatku kacau

We're on the ground, we're screaming

Kita berada di tanah, kita menjerit

I don't know how to make it stop

Aku tak tahu cara membuatnya berhenti

I love it, I hate it, and I can't take it

Aku suka, aku benci, dan aku tak tahan

But I keep on coming back to you

Tapi aku terus saja kembali padamu

[Louis Tomlinson:]