Jadwal Liga 1 Pekan 16 : Big Match Bali United Vs Arema, Persebaya Vs Persija, Madura United Vs PSIS

LIGA 1 - Kompetisi Liga 1 2019 mulai memasuki pekan ke-16. Sejauh ini, klasemen sementara Liga 1 2019 dipimpin oleh Bali United.

Bali United berada di puncak klasemen sementara Liga 1 2019 dengan perolehan 34 poin dari 14 pertandingan yang telah dimainkan.

Di posisi 2, ada Tira Persikabo yang memiliki koleksi 32 poin dari 15 laga.

Arema FC dan Madura United yang baru berlaga 14 pertandingan bertengger di posisi 3 dan 4.

Arema di posisi 3 dengan 25 poin, diikuti Madura United yang hanya berjarak 2 poin di peringkat 4.

Sedangkan, posisi 5 ditempati oleh PSS Sleman yang mengoleksi 21 poin dari 15 laga.

Persib Bandung saat ini bertengger di posisi 11 dengan perolehan 15 poin dari 15 laga.

Persija Jakarta ada di peringkat 15 dengan 12 poin dari 11 laga.

Pada lanjutan pekan 16, tersaji sejumlah laga big match.